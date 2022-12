El Salvador: parlamento approva legge di bilancio per il 2023, manovra da 8,9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea legislativa di El Salvador ha approvato con 67 voti a favore e 12 contrari la Legge di bilancio generale per il 2023. La manovra prevede una spesa di 8,9 miliardi di dollari. In particolare nella manovra vengono destinati 1,5 miliardi di dollari all'Istruzione, pari al 16,9 per cento del bilancio complessivo, equivalente al 5 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Alla Salute sono stati destinati 1,3 miliardi di dollari, pari al 12,7 per cento del bilancio ed equivalenti al 3,7 per cento del Pil. Il comparto Giustizia, Pubblica sicurezza e Difesa ottiene 838 milioni di dollari, pari al 9,4 per cento del bilancio. Al settore lavori pubblici vengono stanziati 679 milioni di dollari. Contestualmente il parlamento ha approvato la legge sugli stipendi e la riforma della previdenza. In quest'ambito è stato previsto un aumento di tutte le pensioni minime da 210 a 304 dollari al mese. (Mec)