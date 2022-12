Usa: Fda annuncia modifica a foglio illustrativo di farmaci anticoncezionali di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha annunciato una modifica al foglietto illustrativo che si trova nei principali contraccettivi di emergenza. In una nota, la Fda ha spiegato che “non si tratta di medicinali per l’aborto, poichè non impediscono l’impianto di un ovulo fecondato”. Fino a questo momento, il foglietto affermava che il medicinale avrebbe potuto agire bloccando l’impianto da parte di un ovulo fecondato. Una affermazione che non sarebbe sostenuta da evidenza scientifica. (Was)