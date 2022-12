Business news: Spagna, concessionarie chiedono a governo aumento pedaggi dell'8,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società concessionarie che gestiscono le strade dipendenti dal governo spagnolo hanno chiesto un aumento dell'8,4 per cento dei pedaggi a partire dal 2023, pari all'inflazione registrata al 30 novembre di quest'anno, a cui si aggiungono accordi particolari per gli investimenti autostradali. Secondo il quotidiano "Cinco Dias", alla luce di ciò diversi ministeri stanno analizzando misure per cercare di evitare un aumento dei prezzi dei pedaggi senza precedenti. Le tre strade possibili sono l'aggiornamento all'Indice di prezzi al consumo (Ipc) nella sua interezza, che renderebbe la misura impopolare in un momento di difficoltà economica per il consumatore medio spagnolo, un aumento parziale e una compensazione finanziaria basata sul traffico dell'anno in cui è dovuto, oppure l'offerta di estensioni dei periodi di esercizio per ridurre gli aumenti. (Spm)