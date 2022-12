Business news: Telefonica, Orange e Vodafone investono 36 milioni di euro per asta 5G in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende spagnole di telecomunicazione Telefonica, Orange e Vodafone hanno investito complessivamente 36 milioni di euro per aggiudicarsi cinque lotti di spettro nell'ultima offerta per il 5G, che si è conclusa con la maggior parte dei lotti deserti. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", Telefonica ha investito 20 milioni di euro, mentre Orange e Vodafone 8 milioni di euro ciascuna. Il ricavato dell'asta, durata un giorno, è solo il 64 per cento dei 56 milioni di euro del prezzo di partenza dell'intera banda che aveva fissato l'esecutivo, e dei 127 milioni di euro di entrate 5G che si prevedeva di raggiungere all'inizio dell'anno, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio. Le licenze concesse danno il diritto di utilizzo per 20 anni, prorogabili per altri 20 anni. (Spm)