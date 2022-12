© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È stato un onore poter trascorrere del tempo con i nostri militari in Iraq e portare l’abbraccio dell’Italia agli uomini e alle donne in missione anche durante le festività”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Grazie per il vostro lavoro, i sacrifici e la dedizione con cui date lustro alla Nazione. Fieri di voi”, aggiunge. (Rin)