Iran: accordo nucleare, ministro Esteri avverte che “la porta non sarà aperta per sempre”

- I capi della diplomazia di Iran e Unione Europea, rispettivamente Hossein Amir-Abdollahian e Josep Borrell, hanno “concordato di intraprendere le fasi finali dell'accordo” sul programma nucleare di Teheran. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri iraniano dopo un incontro con l’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. “La porta è aperta, ma non per sempre. Ho sollecitato una soluzione politica in Ucraina. Né Guantanamo e AbuGhraib, né i crimini contro donne/bambini nello Yemen e in Afghanistan, consentono agli Stati Uniti di predicare ad altri”, ha scritto il ministro della Repubblica islamica. (Irt)