Business news: Autorità media Baviera esamina aumento quota Mfe in ProSiebenSat1

21 luglio 2021

- Il Centro statale della Baviera per i nuovi media (Blm) sta esaminando un possibile aumento della quota di Media for Europe (Mfe) nel gruppo televisivo tedesco ProSieben Sat1. È quanto ha dichiarato il presidente della Blm, Thorsten Schmiege, aggiungendo che l'azienda dei Berlusconi ha annunciato il piano per aumentare la partecipazione nella società tedesca fino al 29,9 per cento del capitale e dei diritti di voto. Secondo la Blm, la quota è attualmente del 22,72 per cento. Ora, Mfe è obbligata a notificare all'autorità di regolamentazione l'incremento prima che venga attuato. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo dei Berlusconi è il maggiore azionista di ProSiebenSat1 e ha annunciato i suoi piani a novembre. Attualmente, l'operazione è sottoposta a esame dall'Autorità federale per la concorrenza dell'Austria (Bwb), dove ProSiebenSat1 ha delle offerte. La Commissione per l'accertamento delle concentrazioni nel settore dei media tedesca (Kek) aveva valutato la possibile acquisizione di ProsiebenSat1 da parte di Mfe, senza ravvisarvi “alcuna indicazione di un'influenza paragonabile al controllo” del gruppo dei Berlusconi con una quota del 22,72 per cento. (Geb)