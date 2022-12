Business news: Serbia, Fmi approva accordo stand-by a sostegno programma economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un accordo stand-by della durata di 24 mesi per la Serbia pari al 290 per cento della quota versata dal Paese balcanico. L'accordo sosterrà il programma economico concordato fra Belgrado e l'Fmi, come ha annunciato la Banca nazionale serba (Nbs), secondo cui il Consiglio direttivo ha valutato positivamente i risultati conseguiti nell'ambito della terza revisione dello Strumento per il coordinamento delle politiche e che basandosi sui risultati conseguiti e sul programma di riforme, il nuovo accordo con l'Fmi ha sostituito l'attuale Strumento per il coordinamento delle politiche, con opportuni adeguamenti della politica macroeconomica che tengano conto delle attuali sfide a livello globale. Il nuovo accordo rappresenta anche un supporto per l'ulteriore attuazione delle riforme strutturali, con particolare attenzione al settore energetico, conclude la nota della Banca. L'accordo stand-by è uno strumento di finanziamento dell'Fmi che prevede la fornitura di aiuti ad un Paese membro in difficoltà economiche, di solito derivanti da una crisi finanziaria. (Seb)