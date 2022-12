© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia slovacca crescerà dell’1,5 per cento nel 2023 e del 3 per cento nel 2024. E’ quanto ha dichiarato la Banca nazionale di Slovacchia (Nbs) presentando le sue previsioni più recenti. Per quanto riguarda l’inflazione, l’istituto ritiene che essa raggiungerà il 10 per cento nel 2023 e il 9 per cento nel 2024. (Vap)