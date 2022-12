Business news: Norvegia, Equinor investirà 1,25 miliardi di euro in modernizzazione terminale Gnl di Hammerfest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica norvegese Equinor ha annunciato il piano di investimento da 1,25 miliardi di euro nel giacimento di gas di Snoehvit per modernizzare il terminale Gnl di Hammerfest, nel nord della Norvegia. Il progetto prevede la compressione e l'elettrificazione del gas a terra e garantirà il futuro dell'impianto di Hammerfest (Hlng), ha affermato la società in una nota. I moduli di compressione del gas saranno installati presso Hlng per aiutare ad espandere il plateau di produzione e garantire un flusso di gas sufficiente dal giacimento, che, a sua volta, contribuirà a mantenere un alto livello di fornitura di Gnl dalla struttura, ha affermato la società. Invece della generazione di turbine a gas, il terminal utilizzerà l'elettricità, che dovrebbe essere fornita ad Hammerfest dalla terraferma, ha affermato Equinor, aggiungendo che ciò ridurrà le emissioni di anidride carbonica dall'impianto di circa 850 mila tonnellate all'anno, equivalenti a circa il 2 per cento delle emissioni annue totali della Norvegia. (Sts)