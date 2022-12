Business news: Norvegia, Maccaferri partecipa a costruzione Ocean Farm 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda Maccaferri, operante nel settore dell’ingegneria civile e ambientale, ha annunciato la partecipazione ai lavori di potenziamento di Ocean Farm 1, la prima e più grande gabbia semi sommergibile per l’acquacoltura “offshore”, collocata nelle acque della Norvegia dal 2017. Come riferisce un comunicato stampa, il progetto è gestito da Salmar Aker Ocean (Sao) - compagnia globale che opera nel settore ittico offshore, nata dalla joint venture tra SalMar, colosso norvegese nella produzione di salmone, e Aker Capital As, controllata di Aker Asa, il principale azionista di Aker Solution Asa, azienda con una lunga storia nell’ingegneria e nella costruzione di impianti offshore. Maccaferri è responsabile della fornitura della rete KikkoNet e dei rinforzi strutturali integrati con la stessa, con l’impiego di materiali e tecnologie di assoluta avanguardia. La soluzione coniuga affidabilità e sviluppo tecnologico, garantendo un’alta durabilità e un costo generalizzato dell’intera struttura limitato, grazie alla scelta di materiali che ne assicurano facilità di uso e manutenzione oltre ad una assoluta sicurezza. La gabbia semi sommergibile ha un diametro di 110 metri per un’altezza totale di oltre 50 metri ed è stata progettata per contenere al suo interno circa 1,6 milioni di salmoni. La Ocean Farm 1 sarà pienamente funzionante nella primavera del 2023, dopo quasi un anno di lavori, attualmente in corso nel cantiere offshore norvegese di Aker Solution a Verdal. (Com)