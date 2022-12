© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale per i cartelli industriali (Bkarta) ha chiuso il procedimento che aveva avviato su Google nel 2020 per verificare se il suo servizio di notizie, Google News Showcase, provocasse uno svantaggio per la concorrenza. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, il gruppo ha dissipato le preoccupazioni del Bkarta con delle concessioni. L'ente ha quindi concluso la procedura. (Geb)