Legge Bilancio: Cattaneo (FI), centrodestra ha superato la prova (2)

21 luglio 2021

- "Noi facciamo cose di centrodestra: togliamo la burocrazia, difendiamo i nostri confini in maniera diversa da prima, sblocchiamo le opere pubbliche. Facciamo una cosa che forse gli italiani non erano più abituati a vedere: manteniamo le promesse, per noi la politica ha un'etica. Ci prendevano in giro quando parlavamo di aumentare le pensioni minime, invece, grazie a Forza Italia e a Silvio Berlusconi, oggi le pensioni minime, con questo voto, vengono aumentate a tutti gli over 75. Pensiamo anche ai giovani, con la decontribuzione totale: zero tasse per chi assume un giovane, che non ha bisogno di un sussidio, ma di una opportunità, è questa la nostra visione del Paese". "Avremmo voluto fare di più, per i crediti bloccati nell'edilizia", "per le forze dell'ordine", "per la salute e l'agricoltura, lavoreremo per rivedere il reddito di cittadinanza e sbloccheremo le infrastrutture", ma "abbiamo fatto certamente meglio di chi ci ha preceduto", ha concluso, dichiarando il voto favorevole di Forza Italia. (Rin)