Legge Bilancio: Molinari, con Lega al governo garanzia che Autonomia vada avanti

22 luglio 2021

- "Finché c'è la Lega al governo, c'è la garanzia che sul percorso dell'Autonomia differenziata si vada avanti perché la Lega è nata per questo e siamo stati eletti qui per questo. Quindi, il nostro voto di fiducia sarà convinto, nella convinzione che questo percorso venga portato a termine in tempi brevi". Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, in Aula, in sede di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. (Rin)