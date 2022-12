© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 221 sì, 152 no e 4 astenuti alla questione di fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. A seguire ci sarà l’esame degli ordini del giorno, che sono più di 200, le dichiarazioni di voto finale ed il voto finale. Prevista una seduta fiume con un accordo di massima tra i gruppi parlamentari per la chiusura alle 6 del mattino di domani 24 dicembre.(Rin)