Terrorismo: Al Qaeda “resuscita” Al Zawahiri e pubblica un video con il suo commento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Qaeda ha pubblica un video di 35 minuti con il “commento” di Ayman al Zawahiri, il successore di Osama Bin Laden che si ritiene sia stato ucciso in un attacco degli Stati Uniti in Afghanistan nel luglio del 2022. Lo ha riferito il gruppo di monitoraggio delle organizzazioni terroristiche "Site". La registrazione non è datata e non è chiaro a quando risalga. Nel video, Zawahiri descrive nei dettagli la vita di un comandante di Al Qaeda nel subcontinente indiano (Aqis), Qari Imran, ucciso in un attacco statunitense il 5 gennaio 2015. “Ancora una volta, nessuna menzione della morte di Zawahiri, nemmeno sei mesi dopo”, commenta Rita Katz, la direttrice di Site, su Twitter. Il video dovrebbe essere il primo di una serie di nuove pubblicazioni che saranno diffuse da Al Qaeda. Si presume che Al Zawahiri sia stato ucciso in un attacco degli Stati Uniti in Afghanistan, nell’agosto del 2022, nel più grande colpo subito da Al Qaeda dopo che il suo fondatore, Osama bin Laden, è stato ucciso in Pakistan nel 2011. (segue) (Res)