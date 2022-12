Terrorismo: Al Qaeda “resuscita” Al Zawahiri e pubblica un video con il suo commento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva annunciato lo scorso agosto l’uccisione di Ayman al Zawahiri, leader di Al Qaeda e braccio destro di Bin Laden ai tempi dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. “Al Zawahiri era stato direttamente coinvolto nell’organizzazione dell’11 settembre e di dozzine di altri attacchi, compresi i bombardamenti delle ambasciate statunitensi in Kenya e in Tanzania: dopo la morte di bin Laden è subentrato al suo posto come leader di Al Qaeda, di cui coordinava i vari rami in giro per il mondo. Ora giustizia è fatta, e il mondo non dovrà più temere questo pericoloso terrorista: ancora una volta, abbiamo dimostrato di essere capaci e determinati a difendere i nostri cittadini da chi vuole farci del male”, ha aveva detto Biden. (segue) (Res)