Terrorismo: Al Qaeda “resuscita” Al Zawahiri e pubblica un video con il suo commento (3)

- Al Qaeda non ha ancora nominato un successore di Al Zawahiri, il quale era già stato dato per morto per “cause naturali” nell’ottobre 2020: circostanza, quest’ultima, poi smentita da un successivo audio diffuso del marzo 2021, in cui l'anziano leader del gruppo terrorista commentava il ventesimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Secondo gli esperti, l’organizzazione terroristica sarebbe ora gestita da Saif al Adel, un misterioso e discreto ex ufficiale delle Forze speciali egiziane e membro di alto rango di Al Qaeda. Si ritiene che Al Aden sia nascosto in Iran sotto la protezione (o il ricatto) della Repubblica islamica. Gli Stati Uniti offrono una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per chiunque informazioni che portino al suo arresto. (Res)