Legge Bilancio: ecco i principali interventi (2)

- Potranno essere rinegoziati, da tasso fisso a quello variabile, i mutui di importo originario fino a 200 mila euro, da richiedenti in regola con i pagamenti delle rate, e con un Isee fino a 35 mila euro. Nasce il reddito alimentare. Una nuova sperimentazione partirà, infatti, dalle città metropolitane per i soggetti in stato di povertà assoluta. Con un fondo da 1,5 milioni di euro nel 2023 e 2 milioni di euro nel 2024, saranno distribuiti dei pacchi realizzati con i prodotti invenduti della distribuzione alimentare, che potranno essere prenotati attraverso un’app. Non ci sarà, rispetto a quanto inizialmente stabilito, l’introduzione del tetto di 60 euro entro il quale i commercianti avrebbero potuto rifiutare transazioni con il Pos, senza incorrere in sanzioni. In arrivo, però, un tavolo tra banche ed imprese con l’obiettivo di giungere ad un’intesa sul taglio dei costi di uso del Pos nelle piccole transazioni fino a 30 euro, per gli esercizi con fatturato fino a 400 mila euro. Qualora non si arrivi ad un accordo, partirà un contributo straordinario a carico delle banche pari al 5 per cento degli utili, al netto delle imposte, derivanti da commissioni ed altri proventi legati alle transazioni fino a 30 euro. Dopo aver visto la luce con il decreto Milleproroghe, il bonus psicologo sale da 600 a 1.500 euro e diventa stabile, con tetto Isee a 50.000 euro. Lo stanziamento delle risorse ammonta a 5 milioni di euro per il 2023 e a 8 milioni di euro a decorrere dal 2024. I lavoratori fragili potranno lavorare in modalità a distanza sia nel pubblico che nel privato, fino al 31 marzo, anche esercitando un’altra mansione. Dal punto di vista previdenziale, si introduce la cosiddetta quota 103, che permette di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica. La possibilità di usufruire dell’anticipo pensionistico legato ad Opzione donna, con l’uscita dal lavoro che sale a 60 anni, è contemplata per le donne caregiver, per le invalide al 74 per cento e per le lavoratrici di aziende in crisi: in quest'ultimo caso, l'uscita è consentita a 58 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli. Sul versante delle pensioni minime, gli assegni per gli ultrasettantacinquenni aumentano a 600 euro, ma solo per il 2023. Prevista anche una rivalutazione automatica delle pensioni: sale dall’80 all’85 per cento la rivalutazione per gli importi tra quattro e cinque volte il minimo (circa 2.000-2.500 euro), mentre per le pensioni più alte gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione della percentuale. Per quanto riguarda le imprese, saranno rafforzate le misure a sostegno di quelle che investono e creano lavoro nel Meridione e nelle Zes, le Zone economiche speciali. Prorogati, poi, gli incentivi fiscali alle imprese per i beni consegnati fino a settembre 2023, ma già prenotati entro il 31 dicembre 2022. Si tratta della proroga all’accesso degli incentivi fiscali, nati con il Piano Industria 4.0 e oggi rientrati nella Transizione 4.0. Sul superbonus 110 per cento, si estende fino al 31 dicembre del 2022 il termine per la presentazione della comunicazione di inizio attività asseverata (Cila). Le delibere condominiali devono comunque essere state adottate entro il 24 novembre del 2022. Le società sportive potranno saldare i propri debiti con il fisco in 60 rate, di cui le prime tre entro il 31 dicembre e le altre da gennaio 2023. Ci sarà un nuovo bonus cultura, dal 2024, pari a 500 euro, per i 18enni, da impiegare per attività culturali, legato al reddito - un Isee fino a 35.000 euro - ed al merito, per i giovani che usciranno dall'esame di maturità con il massimo dei voti, pari a 100/100. Coloro che rientreranno nei due requisiti, reddituale e di merito, riceveranno un bonus da mille euro. Nel 2023 il bonus sarà erogato con le vecchie norme. Prorogato il bonus mobili con tremila euro in più, da 5.000 euro a 8.000 euro per il 2023. L'Iva sul pellet cala dal 22 al 10 per cento. Ecco, infine, la proroga fino al 30 giugno del 2023, per i ristoratori, di dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni all’aperto. (Rin)