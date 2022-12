Business news: Romania, volume lavori costruzione aumentato dell'11,7 per cento a dieci mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume dei lavori di costruzione in Romania è aumentato come serie lorda dell'11,7 per cento nei primi dieci mesi dell'anno in corso, rispetto all'analogo intervallo del 2021, e i lavori per edifici non residenziali hanno registrato un aumento del 22 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Secondo le statistiche ufficiali, tra il primo gennaio e il 31 ottobre 2022, i lavori di riparazione capitale sono aumentati del 20,5 per cento, i lavori di manutenzione e riparazione in corso del 18,5 per cento , mentre le nuove costruzioni hanno registrato un incremento dell'8,4 per cento. A ottobre 2022, rispetto a ottobre 2021, il volume dei lavori di costruzione è aumentato, come serie lorda, del 34,3 per cento mentre rispetto al mese precedente è aumentato del 9,5 per cento. (Rob)