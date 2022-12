Business news: Bosnia, stipendio netto a ottobre 2022 di 590 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio netto medio in Bosnia Erzegovina a ottobre 2022 è stato di 1.156 marchi convertibili (circa 590 euro), con una crescita nominale dell'11 per cento rispetto allo stipendio di fine 2021, e un aumento del 14,8 per cento rispetto a ottobre dello scorso anno. Sono i dati forniti oggi dall'Ufficio di statistica nazionale, riportati dall'agenzia di stampa "Fena", la quale aggiunge che gli stipendi netti medi più bassi di ottobre sono stati pagati nelle attività di fornitura di alloggio, preparazione del cibo e servizio con 745 marchi (circa 380 euro) e nelle costruzioni 840 marchi (circa 430 euro). Ad ottobre le retribuzioni medie più alte si sono invece registrate nelle attività finanziarie e assicurative con 1.665 marchi (circa 850 euro) e nelle attività di informazione e comunicazione con 1.631 marchi (circa 833 euro). (Seb)