Business news: Ue, Commissione accetta impegni di Amazon su dati venditori e parità di acceso a Prime

- La Commissione europea ha deciso di accettare gli impegni offerti da Amazon riguardo le attività di presunta concorrenza sleale legate all'utilizzo di dati privati dei venditori indipendenti sulla piattaforma statunitense. Lo ha annunciato la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. Gli impegni di Amazon arrivano dopo che, nel 2019 e nel 2020, la Commissione europea aveva avviato due indagini formali sull'utilizzo, da parte di Amazon, di dati non pubblici di venditori nel marketplace, giungendo alla conclusione che il gigante dell'e-commerce adottasse una posizione dominante sui mercati francese e tedesco, per la fornitura di servizi online a venditori terzi. Parallelamente, la Commissione europea aveva valutato anche che i criteri stabiliti per selezionare il vincitore del Buy Box, e consentire ai venditori di offrire prodotti nell'ambito del programma Prime, comportassero un trattamento preferenziale per i venditori terzi e che Amazon avesse abusato della sua posizione dominante sui mercati francese, tedesco e spagnolo. (Beb)