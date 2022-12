Speciale difesa: Serbia, ambasciatore russo, Belgrado può contare su Mosca in relazione a Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia può fare affidamento sulla Russia in relazione alla situazione in Kosovo. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo a Belgrado Aleksandar Bocan-Harchenko, ripreso dalla radiotelevisione "Rts". "Le persone in Serbia sanno che possono sempre contare sulla Russia. Continuiamo a partecipare alla risoluzione delle attuali crisi internazionali, tra cui il Kosovo", ha detto Bocan-Harchenko, il quale ha aggiunto che la Russia continuerà la sua stretta collaborazione con Belgrado nella difesa dei suoi diritti in Kosovo. Secondo il diplomatico, lo strumento chiave di Mosca in questa vicenda è il fatto che la Russia è un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Certo, fermo restando che l'iniziativa viene sempre da Belgrado", ha sottolineato Bocan-Harchenko. L'ambasciatore russo ha quindi aggiunto che Mosca condivide la propria posizione su questo tema con i partner cinesi, perché "anche Pechino insiste sul rigoroso rispetto delle norme del diritto internazionale e sul mantenimento del tema del Kosovo nell'agenda del Consiglio di sicurezza dell'Onu", ha detto Bocan-Harchenko. (Seb)