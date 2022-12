Sicurezza: Mantovano, diplomazia e intelligence chiamati a svolgere servizi in contesto più difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia e l’intelligence sono chiamati a svolgere oggi i loro servizi in un contesto internazionale più difficile, instabile, con decine di conflitti regionali sparsi nel mondo, dall’Africa all’Asia, e persino in Europa, al cui interno l’ultima guerra pareva essere quella del Kosovo. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, in occasione della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. Nel suo discorso, Mantovano ha evidenziato come oggi non si viva più “nel sistema dei blocchi propri della Guerra fredda - che culturalmente era più agevole da cogliere -, e neanche nel periodo seguito alla caduta dei muri, quello della guerra cosiddetta asimmetrica, già più impegnativo da comprendere”. Citando l’omicidio, avvenuto nel febbraio 2021, dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci, e dell’autista Mustapha Milambo, in Congo, Mantovano ha parlato del ruolo dell’intelligence per “tutelare questo ruolo dinamico e attivo della diplomazia, contenendone i rischi e fornendo quel quadro informativo che permetta di prevenirli”. (segue) (Res)