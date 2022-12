Slovenia: ministro Difesa, prevediamo di aumentare numero soldati in Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia prevede di aumentare il numero di militari schierati nella missione militare Nato Kfor in Kosovo. Lo ha affermato il ministro della Difesa sloveno Marjan Sarec, che ha visitato le truppe della missione e parlato con il comandante, il generale Angelo Michele Ristuccia. "La situazione in Kosovo sarebbe molto difficile senza la presenza della Kfor, e il ministero di Lubiana ha esaminato le possibilità di aumentare la partecipazione della Slovenia alla missione", ha detto Sarec, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Sta". Egli ha detto che è difficile parlare di numeri esatti "perché il 5 per cento delle truppe attive slovene è attualmente di stanza all'estero, di cui 91 in Kosovo".(Seb)