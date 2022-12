© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega ha presentato un ordine del giorno alla Legge Finanziaria per declassare il lupo da specie protetta. Vogliono gli abbattimenti selettivi anche per i lupi. Ora si spiega perché nell'emendamento sulla manovra economica hanno scritto in modo generico fauna selvatica. Vergogna". Lo scrive su Twitter il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli. (Rin)