Legge Bilancio: Lucaselli (Fd'I), ha tracciato strada per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi raccontiamo la verità per quanto difficile e dura. E' una manovra di bilancio che ha tracciato la strada per il futuro, ha seminato e quel che è stato seminato oggi verrà raccolto nei prossimi cinque anni. Questo governo, in silenzio, senza fare rumore, ha iniziato a cambiare l'Italia, per il bene degli italiani". Lo ha affermato la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, in Aula alla Camera, in sede di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. (Rin)