Agroalimentare: Lollobrigida, condividiamo appello Conpait e Fic su identificabilità prodotti

- "Condividiamo l'appello dei presidenti della Confederazione pasticceri italiani, Angelo Musolino, e della Federazione italiana cuochi, Rocco Pozzulo, per rendere identificabili i prodotti, in modo da veicolare messaggi corretti ai cittadini”. Lo ha dichiarato il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. ”Questo – ha proseguito – è uno degli impegni politici del governo Meloni e, in tal senso, ci siamo già attivati. Perché solo tutelando e, allo stesso tempo, valorizzando le nostre produzioni d'eccellenza, l'Italia potrà essere competitiva". (Rin)