Francia: Consiglio democratico curdo, sparatoria a Parigi è "atto terroristico"

- Il Consiglio democratico curdo in Francia (Cdkf) ha commentato la sparatoria avvenuta oggi a Parigi dove hanno perso la vita tre persone, affermando che si è trattato di "atto terroristico". "La situazione politica in Turchia ci lascia chiaramente pensare che si tratta di omicidi politici", ha detto il portavoce del Cdkf, Agit Polat, durante una dichiarazione alla stampa. "Siamo indignati dinnanzi a questa situazione", ha poi aggiunto il portavoce, in riferimento al fatto che l'inchiesta non è stata affidata all'antiterrorismo. (Frp)