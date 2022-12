Business news: Lettonia, Ferrovial, Ohla e Aldesa si contendono linea alta velocità Rail Baltica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende spagnole Ferrovial, Ohla e Aldesa sono in competizione con altri gruppi internazionali per il contratto di costruzione della linea principale del progetto ad alta velocità Rail Baltica in Lettonia. Secondo fonti del settore consultate dal quotidiano "El Economista", il valore della gara d'appalto è stimato in oltre 1,5 miliardi di euro. Rail Baltica è uno dei più importanti progetti ferroviari ad alta velocità in fase di sviluppo in Europa, con un investimento di circa 5,8 miliardi di euro, cofinanziato dall'Unione europea. Promosso da Estonia, Lettonia e Lituania, il progetto collegherà le principali città dei tre Paesi grazie a un treno ad alta velocità che dovrebbe entrare in funzione nel 2026. La linea sarà lunga 870 chilometri, di cui 392 in Lituania, 265 in Lettonia e 213 in Estonia, e offrirà servizi di traffico misto (passeggeri e merci). In particolare, Ferrovial partecipa alla gara attraverso la sua controllata polacca Budimex e in alleanza con la francese Eiffage e l'italiana Rizzani de Eccher. Ohla si è candidata con la turca Gulermak, mentre e Aldesa ha unito le forze con China Civil Engineering Construction Corporation e la lettone Tek Baltic. Queste associazioni temporanee di imprese sono in concorrenza con l'italiana Webuild e le francesi Nge e Tso, da un lato, e le turche IC Ictas e Dogus, dall'altro. (Spm)