Business news: Germania, gli azionisti di Uniper approvano la nazionalizzazione

- L'assemblea straordinaria degli azionisti di Uniper, azienda per l'energia tedesca, ha approvato la nazionalizzazione della società da parte del governo federale, che attuerà un aumento di capitale di 33 miliardi di euro. Si tratta del pilastro centrale del piano di per salvare l'impresa dal fallimento che rischierebbe a seguito dell'interruzione delle esportazioni di gas verso la Germania decisa dalla Russia. Uniper è, infatti, il principale distributore di questa fonte di energia in territorio tedesco. Per ottenere l'iniezione di liquidità, l'azienda si è impegnata a non distribuirà alcun dividendo senza l'approvazione del governo federale fino alla fine del piano di stabilizzazione. Da mesi, Uniper subisce perdite elevate perché deve approvvigionarsi di gas a prezzi nettamente superiori a quello russo. In un giorno, la società ha dovuto contabilizzare costi aggiuntivi fino a 200 milioni di euro, totalizzando conti in rosso per 40 miliardi di euro. (Geb)