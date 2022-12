Brasilia: governo Lula, industriali di Rio plaudono a nomina Alckmin come ministro Industria (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa è stato affidato a Josè Mucio Monteiro Filho, ex deputato ed ex giudice della Corte dei conti (Tcu). Al ministero delle Finanze, Lula ha nominato uno dei suoi più solidi alleati: l'ex sindaco di San Paolo ed ex ministro dell'Educazione, Fernando Haddad. Per la giustizia è stato indicato Flavio Dino, governatore dello stato di Maranhao, senatore e componente del gruppo di transizione del governo Lula, è stato giudice federale prima di dedicarsi alla politica. Mauro Vieira sarà ministro degli Esteri, considerato fedelissimo di Lula ha già guidato l'Itamaraty nei precedenti governi del leader del Pt. In ultimo, il 13 dicembre, era stata ufficializzata l'indicazione della cantante baiana, Margareth Menezes al ministero della Cultura. (segue) (Brb)