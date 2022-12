Legge Bilancio: Serracchiani (Pd), è profondamente ingiusta e vigliacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio "manca totalmente di una visione del Paese e non investe sul futuro. Questa manovra è profondamente ingiusta: tagliate i finanziamenti alla lotta alla povertà, alla sanità pubblica ed alla scuola. Infilate nella legge di Bilancio una decina di condoni, come ai tempi andati. Questo si chiama far cassa sui più poveri. Giù le mani dal Servizio sanitario nazionale, giù le mani dalla salute pubblica". Lo ha detto la capogruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani, in Aula, in sede di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. "E' una manovra economica vigliacca non solo perché la sua caratteristica è di togliere a tanti per dare a pochi, ma perché una manovra economica davvero coraggiosa, in un frangente così difficile, avrebbe richiesto una misura forte e strategica come un corposo e reale taglio del costo del lavoro, come vi chiedevano le parti sociali. E' una manovra che contiene un aiuto consistente agli evasori. Cambiate rotta prima che sia troppo tardi, perché il 2023 sarà duro", ha concluso la parlamentare. (Rin)