© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga delle etichette "salva Made in Italy’" con l’obbligo di indicare la provenienza dell’ingrediente principale dei prodotti in vendita “è una buona notizia per tutta la nostra filiera alimentare”. Lo scrive su Twitter il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. “Difendiamo l’unicità e l’assoluta qualità del cibo italiano”, aggiunge.(Rin)