Brasilia: governo Lula, industriali di Rio plaudono a nomina Alckmin come ministro Industria (8)

- Al ministero dell'uguaglianza razziale è stata indicata Aniene Franco, sorella della consigliera comunale di Rio de Janeiro, Marielle, uccisa in un agguato a marzo del 2018. Insegnante di inglese specializzata in relazioni etnico-razziali, attivista per i diritti delle donne e degli afro-discendenti, Anielle è stata membro dei gruppi tecnici della squadra di transizione di Lula. L'avvocato, filosofo, scrittore e docente universitario Silvio Almeida, tra i più grandi studiosi brasiliani di razzismo, sarà ministro dei Diritti umani. Il ministero delle Donne è stato invece affidato a Cida Conçalves, attivista e specialista in violenza di genere che ha ricoperto la carica sottosegretaria al contrasto alla violenza contro le donne nei governi di Lula e Dilma Rousseff. (segue) (Brb)