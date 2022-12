Brasilia: governo Lula, industriali di Rio plaudono a nomina Alckmin come ministro Industria (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente non ha ancora presentato il nome del ministro delle Miniere e dell'Energia, cruciale nel rapporto con la compagnia energetica statale Petrobras. Secondo la stampa al ministero dovrebbe andare al senatore eletto Renan Calheiros Filho, ex governatore dello stato di Alagoas e figlio del politico e parlamentare di lungo corso Renan Calheiros. In ultimo Lula non ha ancora ufficializzato i nomi indicati per il ministero dell'Ambiente e per il costituendo ministero dei Popoli originari. All'ambiente, casella chiave per il governo, dovrebbe andare Marina Silva. Deputata eletta ed ex ministra dell'Ambiente, è una delle figure più carismatiche e di garanzia per l'ambientalismo in Brasile, oltre che particolarmente apprezzata all'estero. Il ministero dei Popoli originari sarà molto probabilmente affidato a Sonia Guajajara, deputata e attivista indigena eletta per lo stato di San Paolo alle ultime elezioni. (Brb)