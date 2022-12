Usa: Biden, pacchetto per rifinanziare il governo rafforzerà la nostra competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto per rifinanziare le attività del governo federale nell’anno fiscale 2023, approvato oggi dalla Camera dei rappresentanti, è una misura che andrà a beneficio delle nostre comunità, rafforzando la competitività dell’economia. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Firmeró il testo non appena arriverà sulla mia scrivania: si tratta di una ulteriore prova dei compromessi che democratici e repubblicani possono raggiungere per il bene dei cittadini”, ha detto.(Was)