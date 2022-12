Imprese: Enel sottoscrive linea di credito revolving da 12 miliardi garantita da Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Linea di Credito – prosegue la nota – è parte di un intervento strutturato a tutela del sistema energetico nazionale, volto a fornire agli operatori del settore un ulteriore strumento per la gestione dei rischi legati alla dimensione molto elevata assunta dai contratti stipulati a copertura delle posizioni industriali (cd. marginazione) a causa del perdurare della volatilità dei mercati energetici per gli effetti della crisi. L’operazione rientra quindi nel quadro delle misure che la normativa vigente mette a disposizione di tutte le società con sede in Italia, che rispondono a specifiche caratteristiche, per fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla crisi russo-ucraina ed è in linea con analoghi strumenti messi a disposizione in altri paesi europei. La Linea di Credito ha un margine di 50 punti base sopra Euribor e una commissione di mancato utilizzo pari al 35 per cento del margine. In base al Decreto Aiuti, il premio annuale della Garanzia è determinato, in rapporto all’importo garantito, nella misura di 50 punti base per il primo anno e 100 punti base per il secondo anno. L’erogazione del primo utilizzo del finanziamento e l’efficacia della Garanzia sono subordinate all’adozione di un apposito Decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy. La Linea di Credito non ha alcun impatto sull’indebitamento finanziario netto del Gruppo Enel, che dispone di una solida liquidità, pari a circa 24,7 miliardi di euro (al netto della Linea di Credito) a fine settembre 2022. L’operazione nel suo complesso rappresenta un’operazione con parti correlate in quanto Enel, Cdp e Sace sono società soggette al comune controllo del ministero dell'Economia e delle finanze. In particolare, essa rappresenta per Enel, in quest'ottica, un'operazione di “maggiore rilevanza” avente natura ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Come tale, l’operazione è esente dall’obbligo di pubblicare un apposito documento informativo e dalle procedure di approvazione indicate dalla normativa Consob di riferimento, in conformità a quanto previsto da quest'ultima e dalla Procedura Enel per le operazioni con parti correlate. (Com)