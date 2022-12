Legge Bilancio: Marattin (Azione-Iv), livello di incapacità mai visto in storia Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azione-Italia viva "voterà contro la fiducia a questa legge di Bilanci. Potete dire finché volete che ad ogni legge di Bilancio abbiamo assistito a corse contro il tempo, errori, rinvio in commissione, scadenze che saltano, gestioni approssimative, ma questo non aiuta mai in politica e non aiuta mai soprattutto quando si deve governare un Paese. Tanti, tutti in questo edificio sanno che un livello di approssimazione, superficialità ed incapacità che si è visto in questa legge di Bilancio non si è mai visto nella storia di questa Repubblica". Lo ha affermato il deputato di Azione-Italia viva, Luigi Marattin, in Aula alla Camera, in sede di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio.(Rin)