Piemonte: la Lega in Regione guarda al 2023, dall'autonomia fino alle nuove regole dei campi nomadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha ricordato il capogruppo in Consiglio regionale Alberto Preioni che, "il 2023 sarà anche l'anno in cui entrerà in vigore il nuovo disegno di legge in materia di regolamentazione del nomadismo e contrasto dell'abusivismo. Un testo innovativo che, grazie al nostro assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca, istituisce in Piemonte aree di transito per i nomadi nelle quali si potrà soggiornare per un massimo di tre mesi e per una sola volta l'anno. Zone adeguatamente controllate, dove si pagherà un canone per la sosta e nelle quali i nomadi potranno fermarsi previo il rispetto di una serie di vincoli comportamentali e di obblighi penali e nei confronti dell'educazione dei minori. Già nei primissimi mesi del 2023 verrà poi recepita la mia proposta elaborata di concerto con l'assessore alla Sanità Luigi Icardi per rivedere le retribuzioni delle prestazioni aggiuntive dei medici ospedalieri e per fermare l'ormai insostenibile ricorso ai gettonisti: non 60 euro ma 100 euro per ogni ora di lavoro in più". (segue) (Rpi)