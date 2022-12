© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa era una prova da superare, una prova di credibilità politica e ci siamo fatti trovare pronti. Abbiamo dimostrato solidità, credibilità e coerenza". Lo ha detto in merito alla legge di Bilancio il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, in Aula, in sede di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio.(Rin)