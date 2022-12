Venezuela: Maduro designa ambasciatore in Brasile per ripresa rapporti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha designato Manuel Vicente Vadell come prossimo ambasciatore in Brasile. Vadell, già console generale del Venezuela a San Paolo, assumerà l'incarico dal 1 gennaio 2023, con la ripresa delle relazioni bilaterali interrotte a inizio 2019, quando il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, aveva riconosciuto il leader oppositore, Juan Guaidò, come legittimo presidente "ad interim" del Venezuela. I rapporti riprenderanno con l'insediamento del nuovo governo, ha detto il futuro ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Viera. "Il presidente mi ha incaricato di riallacciare i rapporti con il Venezuela. Lo faremo dal primo gennaio, inviando prima un incaricato d'affari per occuparsi del recupero degli edifici, delle residenze ufficiali e della riapertura dell'ambasciata. Poi nomineremo anche un ambasciatore insieme al governo venezuelano", ha detto Vieira nel corso di una conferenza stampa in cui ha sottolineato che l'indicazione di Lula è di riportare il Brasile sulla scena internazionale. "Il Brasile è stato assente per molto tempo e d'ora in avanti sarà attuata una politica di ricostruzione dei ponti", ha spiegato. (Vec)