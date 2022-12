Legge Bilancio: Conte a maggioranza, vostra pervicacia costruisce traiettorie di disperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi la politica costruisce traiettorie di speranza, la vostra pervicacia costruisce traiettorie di disperazione, sfiora la cattiveria più feroce. Avete marchiato quelli che integrano con il reddito di cittadinanza stipendi da fame". Lo ha affermato, rivolgendosi alla maggioranza, in merito alla legge di Bilancio, il deputato e presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, in sede di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. (Rin)