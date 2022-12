Legge Bilancio: Salvini, aiuta chi ha più bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa manovra “abbiamo scelto di aiutare chi ha più bisogno. 20 miliardi per aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette e aumento da gennaio delle pensioni minime e degli stipendi più bassi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un’intervista al Tg1. “Lo stop alla legge Fornero e alzare la flat tax per le partite iva sono promesse che abbiamo mantenuto, ma soprattutto chi guadagna di meno avrà più soldi in busta paga e in pensione”, ha aggiunto.(Rin)