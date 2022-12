Usa: Camera approva pacchetto per rifinanziare attività del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto per rifinanziare le attività del governo federale nell’anno fiscale 2023, ponendo fine a settimane di trattative tra i negoziatori democratici e repubblicani durante il passaggio al Senato. Il provvedimento, approvato con 225 voti favorevoli e 201 contrari, passerà ora al presidente Joe Biden per la firma. Il pacchetto destinerà 773 miliardi di dollari ai programmi governativi domestici e e più di 850 alla spesa militare, inclusi 45 per l’assistenza all’Ucraina durante la guerra con la Russia. (Was)