Sicurezza: Salvini, pene più severe per chi guida ubriaco o drogato

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Sul fronte della sicurezza stradale “ho intenzione di proporre pene più severe per chi guida ubriaco o drogato, uccidendo e ferendo. Abbiamo stanziato 13 milioni per mettere in sicurezza i pedoni, soprattutto nelle città più a rischio”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un’intervista al Tg1. “Per quanto riguarda i monopattini – ha proseguito –, targa e casco obbligatori, e, per tutelare i troppi ciclisti vittime sulle strade, anche un metro e mezzo di distanza per sorpassare”. “Da ministro dei trasporti ho la responsabilità di avere strade nuove e più sicure”, ha concluso.(Rin)