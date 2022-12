© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche applauso vi è arrivato, ma dai falchi europei dell'austerità. Lo slogan conteneva un errore, una lettera di troppo: non 'siamo pronti', 'siamo proni'". Lo ha detto il deputato e presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, in sede di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. (Rin)