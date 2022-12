Ponte Stretto: Salvini, conto si posi prima pietra entro due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Ponte sullo Stretto “conto che entro due anni si posi finalmente la prima pietra dopo cinquant’anni di chiacchiere”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un’intervista al Tg1. Il Ponte si farà, ha spiegato il ministro, perché “costa di più non farlo che farlo, perché i siciliani hanno diritto a un collegamento stabile per lavorare e studiare, e perché toglieremo tantissimo inquinamento dall’aria e dall’acqua”. (Rin)