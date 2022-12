Ucraina: Zelenski, pronti a rispondere ad attacchi russi anche durante feste Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta ad affrontare i prossimi mesi con l'obiettivo "immutato" di liberarsi dall'invasore e pronta a "rispondere" a ogni nuova offensiva della Russia, anche durante il periodo natalizio. Lo ha detto in un videomessaggio il presidente, Volodymyr Zelenski, invitando la popolazione a rimanere all'erta e aiutare chiunque sia in difficoltà. "Ci stiamo preparando per i prossimi mesi e il prossimo anno in generale. I nostri compiti sono invariati: la liberazione della nostra terra, la sicurezza per le nostre persone" e la "ricostruzione del paese dopo gli attacchi russi", ha detto il presidente. "Ci stiamo preparando a diverse azioni dello Stato terrorista", ha proseguito Zelenski segnalando che i rapporti dei vertici militari fanno intuire le "intenzioni" dell'esercito russo al fronte. "E noi risponderemo", ha assicurato il capo dello Stato ucraino invitando la popolazione a "ricordare" chi sta combattendo. "Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, i terroristi russi potrebbero tornare in azione. Disprezzano i valori cristiani e tutti i valori in generale. Pertanto, per favore, ascolta i segnali dei raid aerei, aiutati a vicenda e prenditi sempre cura l'uno dell'altro". (Kiu)