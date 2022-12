Commercio: De priamo-Masi (Fd'I), ztl chiusa anche vigilia di Natale Gualtieri danneggia settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante non ci siano stati miglioramenti nel trasporto pubblico locale, il sindaco Gualtieri non ha previsto l'apertura della ztl nei giorni a ridosso delle festività di Natale. Lo dichiarano il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia Mariacristina Masi. "Mentre non ci sono incentivi all'uso dei mezzi pubblici e mancano potenziamenti nella rete del trasporto pubblico, tantissimi romani sono costretti all'uso del proprio veicolo per evitare lunghe attese e ritardi delle corse, il centro rimane raggiungibile con tante difficoltà e a pagare sono anche e soprattutto i commercianti che sono costretti a registrare una minore presenza di clienti. Sotto l'albero di Natale Babbo Gualtieri quest'anno ha lasciato solo brutti regali per i romani", concludono. (Com)